Управление гражданской защиты города Владимира информирует, что на территории города определены участки водных объектов, которые являются запрещенными для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы:
Управление гражданской защиты города Владимира информирует, что на территории города определены участки водных объектов, которые являются запрещенными для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы:
- на реке Клязьме: водозаборы филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ), МУП «Владимирводоканал», сброс воды филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», впадение реки Рпень;
- на водохранилище Содышка: район расположения сифонов водозабора у плотины водохранилища. В местах, запрещенных для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы, выставлены запрещающие знаки и аншлаги.
Разрешенными местами для подледного лова рыбы являются: водохранилище Содышка (западнее ГТС), река Клязьма (в районе ж/д вокзала), водоем Семязино, водоем Глубокое.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду водного объекта является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и более;
- безопасная толщина льда для пешей переправы - 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий - 30 см и более.