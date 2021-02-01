Управление гражданской защиты города Владимира информирует, что на территории города определены участки водных объектов, которые являются запрещенными для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы:

Управление гражданской защиты города Владимира информирует, что на территории города определены участки водных объектов, которые являются запрещенными для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы:- на реке Клязьме: водозаборы филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ), МУП «Владимирводоканал», сброс воды филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», впадение реки Рпень;- на водохранилище Содышка: район расположения сифонов водозабора у плотины водохранилища. В местах, запрещенных для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы, выставлены запрещающие знаки и аншлаги.Разрешенными местами для подледного лова рыбы являются: водохранилище Содышка (западнее ГТС), река Клязьма (в районе ж/д вокзала), водоем Семязино, водоем Глубокое.Основным условием безопасного пребывания человека на льду водного объекта является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:- безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см;- безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и более;- безопасная толщина льда для пешей переправы - 15 см и более;- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий - 30 см и более.