Администрация Владимира решить вопрос не может, так как стадион и прилегающая территория - в собственности области.

Во Владимире состоялось первое публичное слушание о проезде у стадиона «Торпедо». Напомним, между жителями Ново-Гончарной улицы и стадионом . Он затрудняет проезд для машин скорой и других экстренных служб. Но администрация Владимира решить вопрос не может, так как стадион и прилегающая территория - в собственности области.Роман Мусихин, депутат горсовета: «Эти публичные слушания нужны для чего? Для того, чтобы сейчас передать в оперативное управления городу. Если город это возьмет это в оперативное управление соответственно, наши службы будут своевременно чистить дороги, что не будет мешать мусоровывозящим компаниям, скорой помощи, специальным компаниям и жителям облегчит доступы».Активистыпредложили несколько путей решения проблемы. Установить вместо забора шлагбаум и выдать жителям магнитные пропуска. Просто открыть забор и закрывать его только во время публичных мероприятий или же отремонтировать и расширить серпантин, по которому сейчас ходят люди. А администрация Владимира хочет установить публичный сервитут, то есть разрешить жителям Ново-Гончарной улицы свободный проезд через ворота стадиона. А саму дорогу надо почистить , расширить и отремонтировать. Эти варианты будут в администрацию области, поскольку на слушаниях их представителей не было .Ирина Пужихина: «Если выделят сервитут, то вот эти ворота стадион уже не имеет права закрывать, а вот эту дорогу нам будет ремонтировать город. Если эту дорогу сделают - это будет хорошо, но вопрос - "когда?". Сколько времени нам ещё мучиться без отсутствия дорог. Но сейчас вопрос остался открытым. Нет! Но здесь то открыто! Хотя бы мусор у нас вывозят».Артем Яковенко