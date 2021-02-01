Во Владимире столкнулись 2 легковушки и карета скорой помощи. Авария произошла около 16:20 на улице Безыменского. Как сообщают очевидцы, ВАЗ 99-й модели закрутило на дороге из-за снежной каши.

Во Владимире столкнулись 2 легковушки и карета скорой помощи. Авария произошла около 16:20 на улице Безыменского. Как сообщают очевидцы, ВАЗ 99-й модели закрутило на дороге из-за снежной каши. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате отечественная легковушка столкнулась с иномаркой “Киа” и машиной “скорой помощи”. Все транспортные средства получили механические повреждения.