Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.Сегодня около 7.30 при проезде перекрестка улицы Мира у "дворца Молодежи" белый внедорожник врезался в правый борт автобуса маршрута №17, рассказали очевидец в пабликеВозможно, что он начал движение не на свой свет светофора, предположили автомобилисты в комментариях.Сообщений о пострадавших нет.Информация уточняется.