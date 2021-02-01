Ранее выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю в сторону проспекта Ленина был возможен в третьей фазе работы светофора. Время для проезда машин составляло 38 секунд.

На светофоре на пересечении улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода» появилась стрелка поворот направо на выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю Дуброву в сторону проспекта Ленина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Ранее выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю в сторону проспекта Ленина был возможен в третьей фазе работы светофора. Время для проезда машин составляло 38 секунд.Теперь движение стало возможно в первой и третьей фазе. В результате повысилась пропускная способность перекрёстка, а время для проезда выросло до 75 секунд.Напомним, что «трёхглазый» смонтировали в районе рынка «Слобода» в 2020 году. На него потратили почти 2,6 млн рублей.