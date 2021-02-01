На эти средства планируется закупить оборудование в кабинеты психологов, дефектологов и логопедов.

В классах коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей во Владимире, а также в Барско-Городищенской специальной школе-интернате на 14,7 млн рублей обновят оборудование. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.На эти средства планируется оснастить кабинеты психологов, дефектологов и логопедов.Напомним, что за два последних года в 10 коррекционных региона матбаза была обновлена на 45 млн рублей.«В 10 специальных школах Владимирской области создана благоприятная среда для коррекции имеющихся у детей проблем. Обновление ведётся с целью создания современных условий для организации трудового обучения и профориентационной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии. Все наши усилия направлены на помощь детям в социальной адаптации», – рассказала заместитель директора департамента образования Елена Запруднова.