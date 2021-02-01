На один меньше, чем накануне. Несмотря на начало массовой вакцинации – смертность от коронавируса во Владимирской области остаётся высокой. На протяжении последней недели ежедневно

На один меньше, чем накануне. Несмотря на начало массовой вакцинации – смертность от коронавируса во Владимирской области остаётся высокой. На протяжении последней недели ежедневно регистрируется по 6-8 смертей. Общая смертность от новой заразы сейчас составляет 689 человек. Заразился коронавирусом ещё 151человек. На два меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 23 645. В лидерах антирейтинга