Интересно, что количество кредитов для предпринимателей в микрофинансовых конторах по сравнению с 2019 годом выросло на 84%

Владимирцы стали реже прибегать к услугам быстрозаймов, чтобы «перебиться» до зарплаты. По информации владимирского отделения Банка России, к 1 октября 2020 года с микрофинансовыми организациями было заключено более 17 тысяч договоров на 496 млн рублей. При этом объём кредитов «до получки» снизился на 11%. Средняя занимаемая сумма – 8 700 рублей.Напомним, что закон серьёзно ограничил МФО. Теперь общая сумма долга не может превышать заём более чем в 2,5 раза.Интересно, что количество закредитованных предпринимателей в микрофинансовых конторах по сравнению с 2019 годом выросло на 84%. Общая доля юридических лиц и ИП среди клиентов МФО составила 70%.