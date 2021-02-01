Одну из несовершеннолетних девушек он склонил к развратным действиям без применения насилия.

Жителя Юрьев-Польского приговорили к 5,5 годам колонии за «Развратные действия без применения насилия в отношении двух и более лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14 лет».В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что 27-летний мужчина с июня 2018 года по ноябрь 2019 года «ВКонтакте» вёл переписку с подростками. Дети направляли ему свои интимные фотографии. В свою очередь, развратник присылал им снимки и видео порнографического характера. Одну из несовершеннолетних девушек он склонил к развратным действиям без применения насилия.Злодеяния вскрылись. Суд отправил педофила в колонию строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.