Идея презентовали директору департамента культуры Алисе Бирюковой во время рабочей поездки в Ковровский район.

В селе Клязьминский городок предлагается создать экспозицию, посвящённую Стародубскому княжеству. Идею презентовали директору департамента культуры Алисе Бирюковой во время рабочей поездки в Ковровский район.Проект носит название «Стольный град». В средневековье здесь стоял город Стародуб на Клязьме. Предлагается реконструировать фрагмент пограничной крепости, создать филиал Историко-краеведческого музея.В планах авторов – открыть туристско-ремесленный центр «Город стародубских мастеров», а также построить гостиницу и кафе.«Идея - прорабатывается», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.Справка:Город Стародуб основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Он охранял водный путь по Клязьме на дальних подступах к столице княжества – Владимиру.Поворотным в его истории стал 1238 год. Сохранилась легенда об обороне города от войск хана Батыя зимой 1238 года. Татаро-монголы сожгли крепость дотла. После ухода кочевников из разорённой Северо-Восточной Руси возник Стародубский удел с самостоятельными князьями. Родоначальником местной династии стал младший сын великого князя Всеволода Большое Гнездо - Иван Всеволодович, родившийся в Стародубе.Стародубское княжество охватывало сегодняшние территории Владимирской и Ивановской областей. Расцвет приходится на XIII – XV века. В эти века Стародуб был столицей самостоятельного княжества. К концу XV века, в том числе из-за междоусобиц, Стародуб лишился статуса стольного града.Предполагается, что окончательно город был уничтожен зимой 1541 года, когда на владимирские земли пришёл казанский хан Сафа-Гирей с 30-тысячным войском.