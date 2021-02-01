Новое постановление определяет порядок предоставления средств областного бюджета на государственное обеспечение и меры социальной поддержки.

Новое постановление определяет порядок предоставления средств областного бюджета на государственное обеспечение и меры социальной поддержки.Которая направлена на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях под опекой, в приёмных и патронатных семьях, а также детей-сирот старше 18 лет, которые обучаются в профессиональных образовательных организациях области. Отдельно для ребят, потерявших в период обучения в профессиональных образовательных организациях обоих или единственного родителя, предусмотрено государственное обеспечение до окончания обучения.Средства региональной казны направляются на обеспечение таких детей питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарём и оборудованием, на возмещение расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и проезда, на предоставление путёвок в оздоровительные организации и другие цели.Кроме того, определён порядок выплаты новых мер социальной поддержки в виде компенсации на приобретение корригирующих очков детям-сиротам по заключению врача-специалиста, а также на ремонт жилья в случае, если жилое помещение находится в долевой собственности детей-сирот.Согласно постановлению, уполномоченным органом по предоставлению на эти цели средств из областного бюджета муниципальным образованиям и контролю за их распределением и выполнением соответствующихгосполномочийопределён департамент образования области.Таким образом, всвязи с принятием в 2020 году областного закона «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» глава региона подписал постановление администрации Владимирской области, заменившее аналогичный, действовавший с 2013 года документ.