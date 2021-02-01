К ликвидации происшествия привлекалось 12 единиц техники, а также 39 спасателей.

31 января в 21:28 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Гусь-Хрустальном на улице Калинина полыхало производственное здание.Как сообщает пресс-служба МЧС, по прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось задымление. Пожарные потушили пламя на площади 50 квадратных метров. В результате пожара сгорела часть имущества. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия привлекалось 12 единиц техники, а также 39 спасателей. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.