Мужчина зарезал своего товарища во время распития спиртных напитков.

В мае 2020 года в ходе распития алкоголя между обвиняемым и его 34-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанёс мужчине три удара ножом в грудь и в живот, а также девять ударов в различные части тела. Потерпевший скончался от внутренней кровопотери.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, обвинение по уголовному делу поддержано межрайонным прокурором А.А. Черновым.Душегуб вину признал лишь частично. Убийца ссылался на самооборону, но доказательства «говорили» об обратном – наличии у подсудимого умысла.В результате Суздальский районный суд приговорил 53-летнего местного жителя по статье «Убийство» к 8 годам колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.