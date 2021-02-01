На указанные меры господдержки могут рассчитывать медики не старше 50 лет, прибывшие, начиная с 2021 года, в города региона с населением более 50 тысяч человек.

Выплату 2 млн рублей получат врачи скорой помощи общепрофильных выездных бригад, а также педиатры, психиатры и анастезиологи-реаниматологи из специализированных бригад. Помощь в размере 1 млн рублей предоставляется фельдшерам выездных бригад и медсёстрам-анестезистам специализированных бригад. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Таким образом, за два года планируется трудоустроить 90 врачей и 120 фельдшеров. В 2021 году стоит задача принять на работу 13 медсестёр-анастезистов.Напомним, что на указанные меры господдержки могут рассчитывать медики не старше 50 лет, прибывшие, начиная с 2021 года, в города региона с населением более 50 тысяч человек.