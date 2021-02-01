Кольчугинский суд готовится рассмотреть ещё 40 аналогичных дел.

Во Владимирской области продолжают штрафовать ковид-диссидентов.В Гусь-Хрустальном в ходе проверки ТЦ «Круиз» чиновники остановили нарушителя «масочного» режима, составили на него протокол и передали в суд. Фемида выписала ему штраф – 7500 рублей. Нарушитель согласился с вердиктом и уже оплатил указанную сумму.Кольчугинский городской суд рассмотрел административные дела в отношении 30 человек, которые не соблюдали требования Роспотребнадзорах в общественных местах. Все они находились без средств защиты. Ловили нарушителей в магазинах, на автовокзалах и в общественном транспорте. В результате кольчугинцы заплатят от 1000 до 1500 рублей.В пресс-службе суда уточнили, что на рассмотрении находится ещё 40 аналогичных дел.