Рентгено-хирургическое отделение во владимирском Онкодиспансере - самое современное в области. Оно появилось всего год назад, и теперь пациентам с онкозаболеваниями не нужно ехать в Москву.

Рентгено-хирургическое отделение во владимирском Онкодиспансере - самое современное в области. Оно появилось всего год назад, и теперь пациентам с онкозаболеваниями не нужно ехать в Москву.Оборудованы новые операционные. Для пациентов с онкологоческими поражениями печени, желчных путей, почек, гинекологии .Только за полгода врачи провели более двухсот операций. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" установлен новый ангиограф. Все операции бесплатны по ОМС. И, что очень важно для онкобольных, их проводят под местной анестезией. Благодаря современной технологии, лучевая нагрузка минимальная как на пациентов, так и на докторов. По словам врача Дмитрия Фёдорова, если находиться под аппаратом полтора часа - нагрузка будет меньше, чем от одного снимка флюорографии.Дмитрий Федоров, заведующий рентгено-хирургическим отделением:- Нам вовремя закупаются расходные материалы . Мы очень сильно зависим от них. Инструмент у нас тонкий и дорогой. В ближайшее время мы обеспечены всем необходимым. Можем полноценно функционировать как полноценное отделение.