Выплату в размере 2 млн рублей получат врачи скорой медицинской помощи общепрофильных выездных бригад.

Выплату в размере 2 млн рублей получат врачи скорой медицинской помощи общепрофильных выездных бригад, а также педиатры, психиатры и анастезиологи-реаниматологи, которые работают в составе специализированных выездных бригад. Выплата в размере 1 млн рублей предоставляется фельдшерам выездных бригад скорой медицинской помощи и медицинским сёстрам-анестезистам специализированных бригад.Получить эти меры господдержки могут вышеперечисленные работники в возрасте до 50 лет, прибывшие, начиная с 2021 года, в города Владимирской области с населением более 50 тыс. человек после окончания образовательной организации или из других регионов страны при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет по месту основной работы. На выплату также могут рассчитывать медработники, перешедшие из расположенных в регионе медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частной системы здравоохранения, при условии работы в этих учреждениях не менее 2 лет.До 2023 года планируется привлечь в регион 90 врачей и 120 фельдшеров, в этом году также поставлена задача трудоустроить 13 медсестёр-анастезистов.