За призывы к введению санкций против граждан России должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Такое мнение высказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

За призывы к введению санкций против граждан России должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Такое мнение высказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Соответствующую поправку могут внести в принятый в первом чтении законопроект, отметил председатель ГД. Наказание за подобные призывы должно быть очень жестким, уверен Володин."Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе", – сказал спикер журналистам.В первом чтении документ был принят в мае 2018 года. Помимо прочего, он вводит уголовную ответственность за исполнение санкций на российской территории.Призывы к введению санкций против россиян должны рассматриваться как обращение за иностранной помощью с целью подрывы отечественной экономики, сказал Володин. Он выразил уверенность, что такой поступок осудят все.Ранее так называемый Фонд борьбы с коррупцией (внесен Минюстом России в реестр НКО, исполняющих функции иностранного агента) призвал руководство Соединенных Штатов ввести санкции против ряда российских предпринимателей, государственных деятелей и журналистов.Среди них – министр здравоохранения Михаил Мурашко, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин. Также в списке оказался журналист Владимир Соловьев и главный редактор RT Маргарита Симоньян.