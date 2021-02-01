За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 41 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии автопроисшествий не зарегистрировано. Полицейскими оформлено 489 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 68 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский район:По предварительной информации, 25 января 2021 г., около 08:45 на 30 км автодороги «Киржач – Александров» водитель автомобиля «Киа» 1986 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися навстречу в прямом направлении автомобилем «СЕАЗ-11113» под управлением водителя 1955 г.р. и автомобилем «Шевроле» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» направлен на амбулаторное лечение, пассажир 1955 г.р. госпитализирован, водитель автомобиля «СЕАЗ-11113» направлен на амбулаторное лечение, пассажир 1960 г.р. госпитализирован.Александровский район:По предварительной информации, 29 января 2021 г., около 05:20 на 127 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» водитель автомобиля «Ниссан» 1985 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения транспортного средства кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан» 1975 г.р. госпитализирован.Юрьев – Польский район:По предварительной информации, 26 января 2021 около 16:00 на 12 км автодороги «Юрьев – Польский – Кольчугино» водитель автомобиля «Лада» 1956 г.р. не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Вязниковский район:По предварительной информации, 27 января 2021 г., около 02:20 на 312 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ДАФ-XF-460» в составе полуприцепа «Шмитц» 1970 г.р. допустил наезд на стоящий автомобиль «КАМАЗ» под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ДАФ» госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 28 января 2021 г. около 09:20 в д. Пополутово у дома 7 на ул. Центральная водитель автомобиля «Опель» 1998 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении «ПАЗ» под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Опель» 1999 г.р. госпитализирован.г. Владимир:По предварительной информации, 30 января 2021 г. около 06:15 на 14 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Мерседес» в составе полуприцепа «Кроне» 1973 г.р. допустил столкновение с движущимся впереди в прямом направлении и осуществляющим остановку на запрещающий (красный) сигнал светофора автомобиль «Рено» под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП водитель и пассажир 1979 г.р. автомобиля «Рено» направлены на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 31 января 2021 г., около 13:30 на 1 км автодороги «Владимир - Улыбышево – Коняево» водитель автомобиля «Форд» 1984 г.р. не справился с управлением и выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением водителя 1981 г.р. и автомобилем «Додж» под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» госпитализирован.