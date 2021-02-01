Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Во Владимире вынесен приговор 29-летнему местному жителю, по вине которого погиб мотоциклист. Сообщили в областной прокуратуре.Установлено, что водитель «Шевроле Нива», двигался по Суздальскому проспекту, приповоротене уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.Суд назначил водителю «Нивы» наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года.