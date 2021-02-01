Белому дому не следовало публиковать в 2019 году стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины. Такое мнение выразил Владимир Зеленский.

Белому дому не следовало публиковать в 2019 году стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины. Такое мнение выразил Владимир Зеленский.Украинский лидер признался, что был оскорблен решением администрации. Политик подчеркнул, что бывший глава Соединеннных Штатов Дональд Трамп никогда не пытался оказать на него давление. "Мы можем быть меньше, чем Америка, но мы – независимая Украина", – сказал Владимир Зеленский.Речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся летом 2019 года. Американские демократы тогда обвинили Трампа в попытке побудить Киев помочь ему избраться на второй срок. В результате осенью была запущена процедура импичмента в отношении главы Соединенных Штатов.Чтобы успокоить народ, Белый дом обнародовал стенограмму разговора двух президентов. Отметим, что Министерство юстиции Америки не увидело в беседе нарушений национального законодательства. Расследование было прекращено из-за отсутствия оснований.Ранее ответил положительно на вопрос журналиста о том, что он сердится на Дональда Трампа. "Немного", – украинский президент. При этом причину своей обиды на коллегу политик отказался назвать.В последние месяцы лидер Незалежной стремительно теряет позиции.Все меньше украинцев поддерживают политика. Так, 42% граждан назвали ВладимираЗеленского "главным разочарованием 2020 года". Эксперты связывают этос невыполнением президентом предвыборных обещаний.