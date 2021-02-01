В полицию обратилась 62-летняя жительница поселка КСК, расположенного в Черновском районе Читы. Женщина рассказала, что ее пьяный 38-летний зять побил ее, а затем изнасиловал, передает сайт . ..

В полицию обратилась 62-летняя жительница поселка КСК, расположенного в Черновском районе Читы. Женщина рассказала, что ее пьяный 38-летний зять побил ее, а затем изнасиловал, передает сайт . Дочь потерпевшей была на работе в момент нападения. Мужчину поймали. Теперь ему грозит обвинение по уголовной статье "Изнасилование". Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В последний раз освободился из тюрьмы в 2018 году.