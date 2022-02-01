На утро 1 февраля перебои с электроснабжением зафиксированы в 12 населённых пунктах региона: в...

На утро 1 февраля перебои с электроснабжением зафиксированы в 12 населённых пунктах региона: в городе Вязники (на улицах Первомайская и Комсомольская в микрорайоне Нововязники); в селе Крюково и деревнях Лазаревка, Борисово и Андреевская Гусь-Хрустального района; в деревне Кашино Киржачского района; в деревнях Суковатово, Близнецы, Лопыри, Бабанино Петушинского района; в деревне Ивонино Селивановского района; в деревне Языково Судогодского района. Над оперативным восстановлением электроснабжения работают 6 аварийных бригад, сообщает пресс-служба областной администрации.Компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек.За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 1 февраля, в регионе расчищено 2,96 гектара просек: в Гусь-Хрустальном района – 0,8 га, в Камешковском районе – 0,01 га, в Киржачском районе – 0,25 га, в Ковровском районе – 0,2 га и в Селивановском районе – 1,7 га.Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме. В производственных подразделениях компании также организована круглосуточная работа.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.