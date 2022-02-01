С 1 февраля они будут помогать обслуживать выезды врачей к пациентам.

Владимирским медикам передали 14 машин обладминистрации. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.По информации департамента здравоохранения, ежедневно в поликлиники с признаками ОРВИ обращаются до 7 500 взрослых и около тысячи детей. Наибольший рост заболеваемости ковидом отмечается во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александрове. Заражаются и медики. По отдельным детским поликлиникам на больничный ушли до 40% врачей, ведущих ежедневный приём в «красных зонах» и обслуживающих пациентов на дому.«Приходится задействовать дополнительно медперсонал стационаров и узких специалистов. Ситуация с медиками начнёт стабилизироваться через 7-10 дней», - уточнили в депздраве.«Необходимо максимально сократить очереди в регистратуру и к врачу, эффективно разделить потоки здоровых и больных. Система испытывает нехватку водителей автотранспорта амбулаторного звена. Задействуем наш гараж и волонтёров, чтобы усилить медучреждения», − отметил Александр Авдеев.С 1 февраля водители и 14 машин Белого дома будут помогать медикам бороться с коронавирусом.