Он попросил чиновников не перекладывать ответственность на УК, а помогать друг другу.

Далеко не все города и районы Владимирской области воспользовались паузой в снегопадах для уборки сугробов с улиц. Ситуацию обсудили на оперативном совещании под председательством врио губернатора Александра Авдеева.Среди аутсайдеров – Владимир, Киржач, а также Александровский и Петушинский районы. При этом в Муроме, Коврове, Судогде и Гусь-Хрустальном ситуация улучшилась.Начальник инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева доложила главе региона, что во дворах, на дорогах и тротуарах наблюдается образование колейности и скопление снежных масс.Стихия создает проблемы не только жителям, но и мусоровозам. В регионе«Решить проблему поможет синхронизация уборки подъездных путей и вывоза отходов. Такие договорённости уже достигнуты», - заверили в Белом доме.Повышенного внимания требует тема содержания крыш и устранения сосулек. Проблема характерна для всех муниципалитетов.«Техники не хватает, люди болеют – просто перекладывать ответственность на управляющие компании нельзя, необходимо помогать. Не штрафовать – а помогать. Наша общая задача − обеспечить бесперебойную работу системы ЖКХ, задействовав все доступные резервы. Необходимо пользоваться каждым моментом, когда снегопады прекращаются», − резюмировал глава региона.