Не штрафовать, а помогать: врио губернатора Александр Авдеев призвал муниципальных чиновников не заваливать управкомпании штрафами за плохую уборку снега во дворах, а бороться с непогодой

Не штрафовать, а помогать: врио губернатора Александр Авдеев призвал муниципальных чиновников не заваливать управкомпании штрафами за плохую уборку снега во дворах, а бороться с непогодой вместе. Муниципальные власти не воспользовались паузой между снегопадами, чтобы навести порядок на улицах городов. К такому выводу пришли в Белом доме. Главный жилищный инспектор области Елена Андреева назвала основные “болячки”