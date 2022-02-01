Прожиточный минимум должников, индексация пенсий, ежегодный пересмотр маткапитала. С 1 февраля в силу вступил ряд важных законов. Изменения коснутся многих жителей страны, в том числе и

Прожиточный минимум должников, индексация пенсий, ежегодный пересмотр маткапитала. С 1 февраля в силу вступил ряд важных законов. Изменения коснутся многих жителей страны, в том числе и владимирцев. С февраля пенсии проиндексировали на 8,6%. Касается это неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей. Кроме того, за январь им доплатят разницу между новой индексацией