Первый роман принес ей ошеломительную популярность, ряд литературных премий и экранизацию книги....

Первый роман принес ей ошеломительную популярность, ряд литературных премий и экранизацию книги. При этом Гузель Яхина, автор романа "Зулейха открывает глаза", не балует читателя частыми изданиями. В 2021 году вышла ее третья книга, которая сразу приковала внимание российских читателей и критиков.О том, каким получился роман "Эшелон на Самарканд", нашим телезрителям расскажет главный библиотекарь Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи - Ирина Дубиневич.