Напомним, что она возглавила ведомство год назад - 4 февраля.
В администрации Владимирской области продолжаются . Директор департамента региональной политики Елена Качуровская переходит на другую работу.
Напомним, что она возглавила ведомство год назад - 4 февраля.
Елена Олеговна родилась в Курске. Закончила Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «Правоведение».
С 1989 года она работала на разных должностях в прокуратуре Петушинского района. С 2008 по 2020 год – являлась старшим помощником прокурора Владимирской области.
Департамент создан в январе 2020 года. Он объединил комитет внутренней политики, комитет общественных связей и СМИ, а также частично комитет по социальной политике. Ведомство отвечает за государственную политику в отношении СМИ, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципалитетами, партиями, общественными и религиозными организациями.