Отставка Элиота Хиггинса с поста исполнительного директора и председателя правления ресурса Bellingcat* связана с иском Конкорда, поданным в Высокий суд Англии, о размещении недостоверной информации о предпринимателе Евгении Пригожине.

Отставка Элиота Хиггинса с поста исполнительного директора и председателя правления ресурса Bellingcat* связана с иском "Конкорда", поданным в Высокий суд Англии, о размещении недостоверной информации о предпринимателе Евгении Пригожине.Опубликованная ресурсом информация о бизнесмене являлась фейком, что неоднократно подтверждалось в российских судах. Об этом сообщила юридическая служба ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг"."На наш взгляд, поступок Хиггинса – попытка уйти от ответственности за свою деятельность и деятельность Bellingcat. Таким образом, ему больше не могут предъявить исков, что в очередной раз подчеркивает недостоверность оспариваемых публикаций", – говорится в пресс-службы компании.Бизнесмену Пригожину удалось прижать еще одного врага РФ, который занимался фальсификацией и дискредитацией страны и ее руководства.Напомним, издание Bellingcat получило скандальную репутацию после публикации многочисленных неподтверждённых статей антироссийской направленности, в том числе о крушении малазийского Боинга MH17. По слухам, ресурс финансируют представители иностранных спецслужб.*СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.