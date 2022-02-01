Около 1000 - дети.

Во Владимирской области ежедневно с подозрением на ковид и ОРВИ к медикам обращается по 8,5 тысяч человек, среди которых 1000 - это дети. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в администрации Владимирской области, которое состоялось 31 января.«Эпидситуация обострилась. Наибольший рост количества инфицированных регистрируется во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александрове», - уточнили в департаменте здравоохранения.Для детей до 15 лет в регионе определён приоритет обслуживания на дому. Взрослых ориентируют на «красные зоны» поликлиник, где можно пройти тестирование на коронавирус, показаться врачу и получить лекарства.Повсеместно самыми «горячими» часами являются утренние, поэтому заболевшим рекомендуют приходить после обеда, к концу дня.