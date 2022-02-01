По всей стране, в том числе в нашем регионе, участились случаи нападения бродячих псов на людей....

По всей стране, в том числе в нашем регионе, участились случаи нападения бродячих псов на людей. Как решать острейшую проблему? Федеральные законодатели уже в феврале хотят вернуться к вопросу обращения с бездомными животными. Об этом в своём инстаграме сообщил Игорь Игошин, депутат Государственной Думы. Какие меры необходимы и почему так важна поддержка зооловолонтёров? Своим мнением с нашей программой поделился сам парламентарий.