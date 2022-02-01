Профессор Института журналистики Никита Василенко объяснил, почему Россия не станет нападать на Украину.

Профессор Института журналистики Никита Василенко объяснил, почему Россия не станет нападать на Украину.В последнее время на Западе говорят о вероятном нападении России на Украину, указывая на скопление российской армии вблизи украинских границ. В Москве же неоднократно заявляли о том, что никто не собирается вторгаться на чужую территорию. Кремль лишь призывает НАТО отказаться от расширения на восток, требуя гарантии безопасности.На Украине далеко не все верят в войну с Россий. Например, киевский профессор Никита Василенко убежден, что никакого вторжения не будет, потому что, по его мнению, Москве не нужны грязный Киев, разоренная страна и бунтующий в ней народ. "О чем вы говорите?", – выразил удивление профессор Института журналистики.Василенко считает, что никто на территории Украины не будет отстраивать новые предприятия. Даже если и были бы здесь российские заводы и фабрики, они переключились бы на собственное производство, но сориентированное на Китай и Европу, добавил эксперт.Ранее депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным для собственной страны. Якобы высказывания бывшего комика нанесли вред экономике государства. Слова европейского политика "Дни.ру".