В селе Иваново Ковровского района продолжается ремонт местной поликлиники, сегодня на объект с...

В селе Иваново Ковровского района продолжается ремонт местной поликлиники, сегодня на объект с инспекцией выехали эксперты ОНФ. Какие замечания предъявлены подрядчику? И когда, наконец, завершится ремонт многострадального здания? Все подробности у Александра Сыпченко.За медпомощью - в среднюю школу, итак уже почти полгода. Возмущению жителей села Иваново нет предела. Ремонт в Иваново-Эсинской участковой поликлинике должен был закончиться еще первого сентября прошлого года, но сроки сдачи сорваны. Совместные усилия активистов ОНФ, специалистов Роспотребнадзора, сотрудников областной прокуратуры заставили недобросовестного подрядчика все же выполнить треть своих обязательств. И этого оказалось достаточно для приема пациентов. Поликлиника заработает в первой половине февраля, уверен и.о. главврача Ковровской районной больницы Вадим Петров.Вадим Петров, и.о. главврача Ковровской районной больницы:- В данный момент для открытия поликлиники мы выполнили демонтажные работы пола, стен, потолка для замены канализации, замена электрической проводки.Раньше в проблемном здании размещался и станционар, к поликлинике приписаны почти пять тысяч человек. В октябре прошлого года все помещения буквально залило дождями, а на стенах появилась плесень. Из-за антисанитарии прием пациентов приостановили на неопределенный срок. Пока не будут устранены все нарушения. Передвижные медицинские пункты, которые должны были выступить в качестве альтернативы, не смогли справиться с потоком пациентов, поэтому было принято решение не дожидаться завершения работ и открыть уже отремонтированную часть поликлиники.Наталья Палаткина, член регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- В ближайшее время будет доделано вот это небольшое помещение и начнется прием граждан в специализированном отделении, как нам обещает главный врач, что это произойдет ориентировочно в середине месяца.Устранять проблемы в остальных помещениях Иваново-Эсинской участковой поликлиники будут еще как минимум полгода. Впрочем отремонтированная часть, по плану, должна будет предоставлять населению практически весь спектр медицинских услуг.Вадим Петров, и.о. главврача Ковровской районной больницы:- Здесь можно будет получить амбулаторную клиническую помощь, помощь педиатра, терапевта, кабинет функциональной диагностики, процедурный кабинет, лаборатории.На проблемы Иваново-Эсинской участковой поликлиники обратил внимание и центральный штаб ОНФ. Это значит, что контроль за ходом ремонтных работ со стороны надзорных структур будет усилен.Александр Сыпченко, Егор Герасимов "Вести-Владимир"