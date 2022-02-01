Колокольня Успенского собора города Владимира обрела хозяина. Её передали в введение Владимирской епархии. Возвели колокольню еще в 1810 году. До этого рядом с Успенским собором находилась

Колокольня Успенского собора города Владимира обрела хозяина. Её передали в введение Владимирской епархии. Возвели колокольню еще в 1810 году. До этого рядом с Успенским собором находилась шатровая, которая пострадала от попавшей в неё молнии. Новая четырёхъярусная колокольня имеет в основании четыре угловых столпа, с арочными проёмами, и завершается высоким золочёным шпилем – общей высотой в