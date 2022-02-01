К другим новостям. Компания Владимиртеплогаз заявила о восстановлении работы котельной в Муроме -...

К другим новостям. Компания "Владимиртеплогаз" заявила о восстановлении работы котельной в Муроме - тепло и горячая вода поступает во все дома, температура в квартирах даже выше нормы, сообщает пресс-служба организации.При этом временные сети в течение нескольких дней останутся на месте, дополнительные бригады из других районов пока не отозваны. В здании котельной установлен металлический каркас, кровля укреплена стальными опорами.Напомним, работа котельной на улице Московской в Муроме была остановлена из-за аварии 23 января - рухнула крыша. Без отопления остались тридцать многоквартирных домов и несколько социальных объектов.