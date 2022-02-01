Аферисты обманывают и пожилых, и молодых - продвинутых людей: в некоторых случаях ущерб превышает миллион рублей.

Аферисты обманывают и пожилых, и молодых - продвинутых людей: в некоторых случаях ущерб превышает миллион рублей.- Моей соседке, 80-летней пенсионерке позвонил незнакомый мужчина и рассказал, что её знакомая совершила ДТП. Чтобы даму не привлекли к уголовной ответственности, нужны деньги. Доверчивая бабушка, видимо, растерялась, испугалась и безропотно передала через курьера 500 тыс. рублей. Позже позвонила знакомой и узнала, что ничего подобного с нею не случалось... Неужели на аферистов нет управы? - справедливо возмущается наш читатель Андрей Никонов.Страдают и «продвинутые»Пресс-служба УМВД по г. Владимиру приводит несколько примеров из криминальных сводок января, когда люди лишались немалых денег, поверив дистанционным мошенникам.Днём 22 января неизвестный позвонил 22-летней женщине, представившись сотрудником безопасности банка. Под предлогом приостановления подозрительной операции он похитил у потерпевшей 906 тысяч рублей. Деньги девушка переводила наличными на неустановленные счета.25-летней жительнице областного центра неизвестный «доброжелатель» предложил разбогатеть на брокерских ставках. В течение нескольких дней, поверив мошеннику, женщина перевела через терминал на указанные ей реквизиты около 600 тысяч рублей. 37-летняя дама, ответив на звонок неизвестного и следуя его указаниям, потеряла около 400 тысяч рублей. Женщину убедили, что для предотвращения операции по оформлению кредита не её имя, ей самой необходимо оформить кредит и деньги перевести на якобы безопасную ячейку.По старой схемеНе повезло с «брокерской ставкой» и 58-летней пенсионерке, которая после общения по телефону с неизвестным лишилась около 1,3 миллиона рублей, и 66-летнему жителю Владимира, который «повёлся» на ту же «липу» и потерял около 1,5 миллиона рублей.13 января 2022 года мошенник похитил у 65-летней женщины более 60 тысяч рублей. Женщине поступил звонок по объявлению о репетиторстве, размещённому на сайте бесплатных объявлений. Неизвестный убедил потерпевшую, что хочет воспользоваться услугой изучения иностранного языка, но для этого ему необходимо назвать номер банковской карты и коды подтверждений, присланных в смс-сообщениях. Заявительница поверила и сообщила реквизиты карты, а также коды, не понимая, что может стать жертвой дистанционного преступления.На стационарный телефон 77- летнего местного жителя поступил звонок от неизвестного. Потерпевшему сообщили, что близкий родственник совершил ДТП и за непривлечение его к уголовной ответственности необходимы деньги. Пенсионер передал сбережения курьеру... Ущерб составил более 350 тысяч рублей.Ещё один способ «отъёма денег», о котором хочется предупредить читателей: неизвестный, разместив в популярной соцсети объявление о продаже автобокса, заполучил деньги 36-летнего жителя областного центра - около 18 тысяч рублей, которые он перевел на указанные мошенником реквизиты через онлайн-банк в качестве предоплаты.Начальник УМВД России по г. Владимиру Илья Исаченко:- В столице области за январь зарегистрировали более 40 преступлений по фактам дистанционных хищений денег граждан. Многие по-прежнему идут на поводу у мошенников и с лёгкостью отдают им деньги. С начала года владимирцы лишились уже более 3 миллионов рублей.Пожилых владимирцев телефонные аферисты обманывают по старой схеме - предлагают помочь родственникам, якобы совершившим ДТП или ввязавшимся в драку с серьезными последствиями, изаплатить за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги в таком случае передают через курьера. Число таких преступлений растёт - более 7 с начала года с ущербом около миллиона рублей.ПолезноВ управлении МВД по городу Владимиру напоминают правила безопасности, которые помогут сберечь нервы и деньги:• никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них;• покупая товары через торговые интернет-площадки, пользуйтесь только проверенными сайтами;• не переводите предоплату за покупку незнакомым людям;• не переходите по неизвестным ссылкам, которые присылают в мессенджерах или социальных сетях;• если поступил звонок с известного номера банка или полиции, а человек на том конце провода сообщает о том, что сотрудники банка пытаются оформить кредит на ваше имя и похитить денежные средства и неизвестный предлагает оформление кредита и «спасение» денег путём их перевода на безопасный счёт, прекратите разговор, даже если номер кажется знакомым.