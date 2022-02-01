Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы Мурома. Женщина обвиняется...

Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы Мурома. Женщина обвиняется в краже. Установлена причастность жительницы города Мурома к совершению восьми эпизодов противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный собственнику, превысил 29 000 рублей.Сотрудниками полиции установлено, что обвиняемая, приходя в утренние часы в один из из городских гипермаркетов, совершала хищение косметической продукции из магазина.По записям с камер видеонаблюдения и опросам очевидцев полицейские выяснили, что во всех случаях к совершению преступлений причастна одна и та же женщина. Подозреваемая была задержана и признала свою вину. В ходе расследования уголовного дела материальный ущерб возмещен полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, рассказали на портале Муром-24.Фото: Pexels.com