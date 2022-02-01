В мероприятии, направленном на популяризацию применения световозвращающих элементов, приняли участие воспитанники детского сада.

Сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД России «Ковровский» провели с воспитанниками детского сада № 49 города Коврова профилактическую акцию «Мы – яркие пешеходы!». Во время занятия, которое проводилось на свежем воздухе, юные пешеходы узнали о том, что зимой на заснеженной и скользкой дороге водителям требуется больше времени для остановки транспортных средств, чем на сухой дороге. Именно поэтому пешеходы должны быть очень внимательными во время перехода проезжей части: останавливаться у пешеходного перехода для того, чтобы в спокойной обстановке осмотреться по сторонам и дать время водителю заметить пешехода, не торопиться во время перехода, но и не задерживаться на пешеходном переходе.Инспектор ГИБДД в игровой форме разъяснила ребятам принцип действия световозвращающих элементов. Мальчишки и девчонки узнали, что человек в темное время суток в темной одежде – это «невидимка» для водителей. Поэтому важно носить световозвращающие брелоки, наклейки или браслеты. Еще лучше, когда одежда полностью или частично изготовлена из световозвращающей ткани.В конце мероприятия ребята с радостью приняли в подарок от дорожных полицейских световозвразающие брелоки.Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителям транспортных средств.