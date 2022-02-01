Борьба с коронавирусом в условиях его стремительного распространения стала одной из главных тем...

Борьба с коронавирусом в условиях его стремительного распространения стала одной из главных тем оперативного совещания в администрации Владимирской области 31 января.Эпидситуация по острым респираторным заболеваниям и новой коронавирусной инфекции в регионе значительно обострилась. По данным Департамента здравоохранения, ежедневно в поликлиники с признаками ОРВИ обращаются до 7-7,5 тыс. человек из числа взрослого населения и до 1 тыс. детей. Наибольший подъём заболеваемости регистрируется во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александрове. Одновременно растёт заболеваемость и медицинского персонала, по отдельным детским поликлиникам заболели до 40 процентов врачей, ведущих ежедневный приём в «красных зонах» и обслуживающих пациентов на дому. В связи с этим приходится задействовать дополнительно медперсонал стационаров и узких специалистов поликлиник для обеспечения неотложной медицинской помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом. По мнению главы регионального медицинского ведомства Артёма Осипова, ситуация с медицинским персоналом начнёт стабилизироваться через 7-10 дней.Для детей в возрасте до 15 лет в области определён приоритет обслуживания на дому.Взрослое население ориентируют на «красные зоны» поликлиник, время работы которых максимально продлено. Там можно пройти тестирование на коронавирус и осмотр врача, а при наличии медицинских показаний – и получить лекарства. Информация о режиме работы «красных зон», их адреса и номера колл-центров размещены на официальном сайте Департамента здравоохранения (https://dz.avo.ru/krasnye-zony-poliklinik). Голосовой помощник горячей линии «122» также подскажет в случае появления признаков острого респираторного заболевания и сориентирует в вариантах получения медицинской помощи. Повсеместно самыми «горячими» часами являются утренние, поэтому заболевшим по возможности рекомендуют приходить в другое время − после обеда, к концу дня.Департамент здравоохранения предложил временно перевести специалистов детских стационаров в детские поликлиники.Отмечена необходимость максимально сократить очереди в регистратуру и к врачу, эффективно разделить потоки здоровых и больных. Система испытывает нехватку водителей автотранспорта амбулаторного звена, решено задействовать гараж областной администрации и волонтёров, чтобы усилить медучреждения.Глава региона поручил уже 1 февраля дополнительно командировать для помощи медикам 14 автомобилей областной администрации вместе с их водителями, рассказали в пресс-службе областной администрации.