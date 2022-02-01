Накануне, 31 января, произошел пожар в многоэтажном доме в городе Покрове. Тревожное сообщение...

Накануне, 31 января, произошел пожар в многоэтажном доме в городе Покрове. Тревожное сообщение поступило около пяти вечера.Пожарно-спасательные подразделения выехали на улицу 3 Интернационала, дом 81. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из квартиры. Сотрудники МЧС сформировали 1 звено ГДЗС для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества квартиры на площади 15 кв. м. Эвакуировано 15 человек, спасено 3 человека из них 2 детей.К сожалению, на пожаре пострадала женщина 1962 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава, сообщают в пресс-службе МЧС. Причина происшествия устанавливается.