В музее Александра Невского при Богородице-Рождественском монастыре Владимира открылась новая экспозиция. Она посвящена Ледовому побоищу. С момента знаменитой битвы на Чудском озере

В музее Александра Невского при Богородице-Рождественском монастыре Владимира открылась новая экспозиция. Она посвящена Ледовому побоищу. С момента знаменитой битвы на Чудском озере прошло уже 780 лет. На открытии побывали владыка Владимирский и Суздальский Тихон и знаменитый актёр и режиссёр Николай Бурляев. Для них провели экскурсию. Владимир Фомичёв, руководитель военно-исторического клуба (г. Радужный) Реконструкция кольчуги 13