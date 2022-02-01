Владимир Зеленский подписал новый указ, который, как он уверяет, не связан с угрозой вторжения России.

Владимир Зеленский подписал новый указ, который, как он уверяет, не связан с "угрозой вторжения России".Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады, заявил, что гражданам страны необходимо рассчитывать только на свои силы, несмотря на поддержку других. "У друзей есть своя родина <...> Так что никто, кроме нас, страну не защитит", – сказал глава государства.Кстати, Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии (на 100 тысяч человек) и заработной платы военнослужащих, а также о расширении программы строительства жилья для военных. Глава государства уточнил, что этот документ никак не связан с так называемой угрозой "российского вторжения".Напомним, о возможном нападении России на Украину последнее время неустанно говорят западные политики. Зеленский считает, что США преувеличивают угрозу со стороны РФ. Позиция украинского лидера явно не нравится Вашингтону. В Белом доме продолжают уверят: российская армия может "вторгнуться" в Незалежную в любой момент.Под этим предлогом США и другие страны НАТО поставляют вооружение на Украину, а также тренируют военнослужащих ВСУ. В Москве опасаются, что при наличии огромного количества оружия украинская армия захочет пойти войной на Донбасс. Согласно последним сообщениям Кремля, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с ДЛНР.