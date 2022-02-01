На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля лабораторно подтверждено 832 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля лабораторно подтверждено 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.447 - во Владимире102 - в Кольчугинском районе68 - в Юрьев-Польском районе64 - в Александровском районе59 - в Ковровском районе49 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Муромском районе11 — в Петушинском районе5 — в Гороховецком районе3 — в Селивановском районе2 - в Камешковском районе2 — в Судогодском районе2 — в Меленковском районе2 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 90 660 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).