На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля лабораторно подтверждено 832 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля лабораторно подтверждено 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
447 - во Владимире
102 - в Кольчугинском районе
68 - в Юрьев-Польском районе
64 - в Александровском районе
59 - в Ковровском районе
49 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Муромском районе
11 — в Петушинском районе
5 — в Гороховецком районе
3 — в Селивановском районе
2 - в Камешковском районе
2 — в Судогодском районе
2 — в Меленковском районе
2 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 90 660 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).