Установлено, что злоумышленники, находясь в подъезде одного из корпусов 20 микрорайона Зеленограда, оставили закладку за мусоропроводом, после чего скрылись...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержаны двое мужчин по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона и незаконном хранении взрывчатых веществ.Установлено, что злоумышленники, находясь в подъезде одного из корпусов 20 микрорайона Зеленограда, оставили закладку за мусоропроводом, после чего скрылись. Охранник жилого дома, просматривая камеры наблюдения, заметил подозрительные действия мужчин и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли из тайника закладку с неизвестным веществом. Проведенным исследованием установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, массой около 1 грамма. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили еще 8 свертков в разных местах подъездов многоквартирного дома.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 32 и 33 лет, один из которых ранее судим.В ходе проведения обыска в квартире одного из злоумышленников было обнаружено и изъято еще 28 свертков с неизвестным веществом, массой более 55 граммов. Зкспертиза показала, что изъятое также содержит метилэфедрон.По предварительной версии, наркотик был приобретен и расфасован для дальнейшего распространения на территории Зеленоградского АО.Кроме того, в жилище одного из задержанных было обнаружено вещество, которое, согласно справке об исследовании, является бездымным порохом промышленного изготовления.Следствием СО ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31