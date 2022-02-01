Муромская пенсионерка 8 раз обокрала один и тот же гипермаркет. Перед судом предстанет 64-летняя женщина, обвиняемая в краже. По версии полиции, пенсионерка регулярно похищала косметику в

Муромская пенсионерка 8 раз обокрала один и тот же гипермаркет. Перед судом предстанет 64-летняя женщина, обвиняемая в краже. По версии полиции, пенсионерка регулярно похищала косметику в одном из муромских магазинов. Как установили правоохранители, обвиняемая в утренние часы 8 раз совершила преступление. Ущерб гипермаркету от такой любительницы косметики превысил 29 000 рублей. Пенсионерку задержали, она признала