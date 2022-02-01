Злоумышленники в помещении автосервиса на Чагинской улице избили 27-летнего местного жителя, при этом, угрожая ножом, требовали передать им денежные средства...
«Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Люблино при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали пятерых мужчин по подозрению в разбойном нападении на местного жителя», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
Полицейскими установлено, что пятеро задержанных совместно с неустановленными лицами в помещении автосервиса на Чагинской улице избили 27-летнего местного жителя, при этом, угрожая ножом, требовали передать им денежные средства. Когда мужчина потерял сознание, его вынесли из помещения, посадили в транспортное средство и перевезли на Краснодарскую улицу, где высадили.
Позже потерпевший самостоятельно обратился в медучреждение, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Во время конфликта злоумышленники похитили сумку потерпевшего, в которой находились денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, наручные часы, документы и ключи от принадлежащего ему транспортного средства. Общая сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве в Раменском городском округе Московской области задержали пятерых подозреваемых – приезжих мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Установлено, что похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Следователем ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния – лишение свободы сроком до десяти лет.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание соучастников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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