Злоумышленники в помещении автосервиса на Чагинской улице избили 27-летнего местного жителя, при этом, угрожая ножом, требовали передать им денежные средства...

«Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Люблино при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали пятерых мужчин по подозрению в разбойном нападении на местного жителя», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Полицейскими установлено, что пятеро задержанных совместно с неустановленными лицами в помещении автосервиса на Чагинской улице избили 27-летнего местного жителя, при этом, угрожая ножом, требовали передать им денежные средства. Когда мужчина потерял сознание, его вынесли из помещения, посадили в транспортное средство и перевезли на Краснодарскую улицу, где высадили.Позже потерпевший самостоятельно обратился в медучреждение, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.Во время конфликта злоумышленники похитили сумку потерпевшего, в которой находились денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, наручные часы, документы и ключи от принадлежащего ему транспортного средства. Общая сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве в Раменском городском округе Московской области задержали пятерых подозреваемых – приезжих мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Установлено, что похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следователем ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния – лишение свободы сроком до десяти лет.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18