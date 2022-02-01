Срок расселения необоснованно продлили. Такой вывод сделал надзорный орган. Речь о доме № 169/34 по улице Лакина. Его признали аварийным ещё в 2014-м году. Людей тогда обещали расселить к апрелю

Срок расселения необоснованно продлили. Такой вывод сделал надзорный орган. Речь о доме № 169/34 по улице Лакина. Его признали аварийным ещё в 2014-м году. Людей тогда обещали расселить к апрелю 2020-го. Но на дворе – уже 2022-й, а в аварийном дометак и живут. В настоящее время собственники квартир судятся с мэрией по поводу размера компенсации