В ходе проверки выяснилось, что износ составляет 77%, что создаёт угрозу жизни и здоровью жильцов.

Прокуратура Владимира через суд добивается расселения аварийного дома 169/34 на улице Лакина. В муниципальном жилье ютятся 14 человек.Двухэтажка 1962 года постройки признана подлежащей сносу ещё в 2014 году. В установленный срок горожанам не предоставили другую недвижимость.«Более того, в 2020 году срок переселения собственников и нанимателей квартир необоснованно увеличен на 3,5 года. На основании представления срок сократили, но в его пределах меры по обеспечению жилищных прав граждан так и не приняты», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки выяснилось, что износ составляет 77%, что создаёт угрозу жизни и здоровью жильцов. В связи с этим прокурор направил иск в суд с требованием расселить ветхое здание и предоставить людям благоустроенные квартиры.