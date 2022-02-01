Многие зрители знают Александра Потапова благодаря ярким ролям в фильмах Крепостная актриса, Афоня, Любовь земная, Экипаж и не только. Последние годы жизни народный артист провел с любимой женщиной, трепетное отношение к которой сопровождало его с юности. Увы, актер позволил себе быть счастливым только на закате своих лет.

Многие зрители знают Александра Потапова благодаря ярким ролям в фильмах "Крепостная актриса", "Афоня", "Любовь земная", "Экипаж" и не только. Последние годы жизни народный артист провел с любимой женщиной, трепетное отношение к которой сопровождало его с юности. Увы, актер позволил себе быть счастливым только на закате своих лет.Александр Потапов родился в 1941 году в семье военного. Какое-то время Потапов планировал пойти по стопам отца. Даже учеба в Суворовском училище была для него не в тягость. Однако все изменилось в 60-х, во время обучения в Военной академии. Александр участвовал в самодеятельности и заболел сценой. Молодой человек решил поступить в Щепкинское училище и стать актером даже несмотря на то, что такое решение не поддержал бы его отец.Строгий родитель и в самом деле долго не мог смириться с выбором сына. Потапов-старший, не воспринимающий актерскую профессию всерьез, даже выставил отпрыска за порог. Родственники помирились только спустя несколько лет.Свою первую роль в кино актер исполнил еще в студенчестве. А последний фильм с его участием – "Тихий дон" – вышел на экраны в 2015 году. Тогда артиста уже не было в живых. За свою карьеру Потапов успел исполнить больше 100 ролей, но нередко жалел о тех, которые упустил. Одной из таких была роль в "Кавказской пленнице". Александр должен был играть Шурика, однако на съемки он так и не явился.Больше 50 лет Потапов служил в Малом театре. Там, как и в кино, актеру не сразу улыбнулась удача. Та же участь его настигла и в личной жизни. Еще в молодости Александр встретил свою настоящую любовь, однако потом долгие годы жил в браке с другой.Первой женой артиста стала Людмила Черепанова. Пара зарегистрировала свои отношения уже в студенческие годы, но прожила вместе недолго. Во второй раз народный артист пошел в ЗАГС с филологом Еленой Шестаковой. Женщина подарила ему двоих сыновей, однако многолетний брак не принес Александру счастья. Напряженная работа и непростые отношения в семье привели к тому, что в возрасте 50 лет у Потапова случился инфаркт.Изменить свою жизнь актер решился только тогда, когда его дети уже стали подростками. В его жизни снова появилась Наталья Кашина – женщина, чувства к которой он пронес через года. Потапов и Кашина познакомились еще в юности, но тогда роман не привел к свадьбе. Встреча спустя годы заставила их пойти на поводу у вновь вспыхнувших чувств – пара встречалась тайно. Ни она, ни он не были готовы разрушать свои семьи.Только после 70 лет актер решился уйти от жены, брак с которой считал неудачным.Многие не понимали, как Александр осмелился перекроить свою жизнь в таком возрасте, а он отвечал, что теперь по-настоящему счастлив. В 2011 году Потапов и Кашина стали семьей, однако пожить мужем и женой им было суждено всего три года. 8 ноября 2014 года актер у актера остановилось сердце.